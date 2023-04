Sporting, Sp. Braga e Rio Ave empatados no ranking de relvados da 28.ª jornada da Liga Bwin

Os relvados do Estádio José Alvalade, do Municipal de Braga e do Estádio do Rio Ave foram eleitos os melhores de entre os nove jogos da 28.ª jornada da Liga Bwin, realizados no fim de semana passado, conforme anunciou esta quarta-feira a Liga Portugal. Os recintos de Sporting, Sp. Braga e Rio Ave registaram nota máxima de 5.O tapete verde do anfiteatro do Sporting lidera a classificação, onde também estão incluídas as partidas da Allianz Cup, com um acumulado de 79,62 em 17 encontros disputados, sendo seguido do relvado do Estádio do Dragão (com 73,12 também em 17 jogos), com o Estádio da Luz a fechar o pódio da classificação geral (com 70,88 em 15 partidas).Sporting – Estádio José Alvalade – Nota: 5,00Sp. Braga – Estádio Municipal de Braga – Nota: 5,00Rio Ave – Estádio do Rio Ave Futebol Clube – Nota: 5,00Marítimo – Estádio do Marítimo – Nota: 4,75Chaves – Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira – Nota: 4,50Famalicão – Estádio Municipal de Famalicão – Nota: 4,00Vizela – Estádio Futebol Clube de Vizela – Nota: 4,00FC Porto – Estádio do Dragão – Nota: 3,63Estoril – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,50Estádio José Alvalade - Jogos: 17 – Acumulado: 79,62 – Média: 4,68Estádio do Dragão - Jogos: 17 – Acumulado: 73,12 – Média: 4,30Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Jogos: 15 – Acumulado: 70,88 - Média: 4,72Estádio Cidade de Barcelos – Jogos: 15 – Acumulado: 69,00 – Média: 4,60Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira – Jogos: 16 – Acumulado: 67,38 – Média: 4,21Estádio Municipal de Braga – Jogos: 16 – Acumulado: 66,62 – Média: 4,16Portimão Estádio - Jogos: 16 – Acumulado: 63,75 – Média: 3,98Estádio do Marítimo - Jogos: 15 – Acumulado: 62,75 – Média: 4,18Estádio do Rio Ave Futebol Clube - Jogos: 16 – Acumulado: 62,25 – Média: 3,89Estádio D. Afonso Henriques - Jogos: 15 – Acumulado: 60,12 - Média: 4,01Estádio Futebol Clube de Vizela - Jogos: 15 – Acumulado: 59,50 – Média: 3,97Estádio do Bessa Séc. XXI – Jogos: 16 – Acumulado: 59,50 – Média: 3,72Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 16 – Acumulado: 59,12 – Média: 3,70Estádio de São Miguel – Jogos: 16 – Acumulado: 58,38 – Média: 3,65Estádio António Coimbra da Mota – Jogos: 16 – Acumulado: 57,12 – Média: 3,57Estádio Municipal de Arouca – Jogos: 16 – Acumulado: 56,00 – Média: 3,50Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor - Jogos: 15 – Acumulado: 54,12 – Média: 3,61Estádio Capital do Móvel - Jogos: 15 – Acumulado: 53,00 – Média: 3,53Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa – Jogos: 4 – Acumulado: 15,12 – Média: 3,78