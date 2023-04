Taarabt: «FC Porto é uma equipa 'suja', que luta, é chata, perde tempo...»

Adel Taarabt deixou o Benfica em 2022, mas continua a seguir atentamente a atualidade do clube da Luz. E foi nessa condição que, há duas semanas, acompanhou o clássico da Luz, onde viu um FC Porto mais forte perante um Benfica que, no seu entender, continua a ter problemas em enfrentar o rival. Muito porque, no entender do marroquino, a equipa encarnada não se consegue adaptar ao estilo dos dragões."Nas épocas que joguei em Portugal, tive sempre a sensação de que o Benfica era melhor equipa, que jogava melhor futebol, mas a verdade é que sempre que jogávamos contra eles pareciam ter sempre mais 'fome'. Gostam deste tipo de jogos, parecem estar mais bem preparados. Não sei como, mas essa era a minha sensação quando lá estive. Nunca jogávamos contra outras equipas da mesma forma que defrontávamos o FC Porto, porque o FC Porto é uma equipa 'suja', que luta, é chata, perde tempo. Respeito, porque é a forma deles jogarem. Fazem-no muito bem e acho que é sempre difícil para o Benfica jogar contra o FC Porto", disse, em entrevista à CNN Portugal.