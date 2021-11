Taxa de vacinação de jogadores do futebol profissional contra a Covid-19 ronda os 96%

A Liga Portugal revelou esta segunda-feira que 96,4% dos jogadores de futebol profissional em Portugal já estão vacinados contra a Covid-19, uma percentagem que chega aos 98,7 nos agentes desportivos. Apenas 3,6% dos jogadores, e 1,3 dos agentes, não receberam nenhuma dose da vacina, sendo que no último mês seis futebolistas acusaram positivo ou estiveram em isolamento profilático.Nesse sentido, a Liga vai lançar uma campanha, que inicia nas próximas duas jornadas da Liga Bwin e da Liga Sabseg, denominada 'este jogo ainda não acabou' e que tem como objetivo sensibilizar os adeptos e os portugueses em geral para a o reforço das regras de segurança e de higiene da Covid-19, numa altura em que os números de infetados continuam a subir no país.Foi com isso em mente, que a Liga Portugal reuniu esta tarde com os departamentos médicos das Sociedades Desportivas da Liga Bwin e da Liga Sabseg, onde também Filipe Froes, consultor da DGS, marcou presença e se ficaram a conhecer os números atuais de Covid-19 no futebol profissional. A situação é animadora, com contágios muito abaixo da média nacional, revela ainda a Liga.