Televisão inglesa mostra confusão no final do clássico: «Isto é ridículo, ninguém quer ver isto»

FC Porto ile Sporting, 2-2 berabere kaldi.



??8' Paulinho

??34' Santos

??38' Vieira

49' Coates

??78' Taremi

90+10' Tabata

90+10' Palhinha

90+10' Marchesin

90+10' Pepepic.twitter.com/oBt8Kgk7P6 — AjansHaber1903 (@AjansHaber1903) February 12, 2022

A 'BT Sport' transmitiu em Inglaterra o clássico de ontem entre o, no Dragão, e os comentadores não conseguiram esconder alguma da sua estupefação pelo que aconteceu no final do jogo.O rol de cartões de vermelhos, os empurrões e as cenas de pancadaria levaram um dos comentadores a dizer "isto é ridículo, ninguém quer ver isto", enquanto o outro tentava adivinhar quem tinha sido expulso no meio da confusão. "Isto pode continuar no túnel."