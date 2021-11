Tiago Martins e Nuno Almeida ficam na 'jarra'

A atuação polémica da dupla Tiago Martins/Nuno Almeida, respetivamente como árbitro e VAR, no último dérbi da Cidade Invicta já teve repercussões na lista de nomeados para a 11ª jornada: vão os dois descansar ou, como dizem os adeptos, usando um termo que os juízes não apreciam nada, vão ficar na jarra.

Curiosamente, este afastamento do árbitro lisboeta confirma também uma situação anterior ou, pelo menos, pode fazer-se essa leitura. No FC Porto-Paços de Ferreira, da 8ª jornada, que motivou muitas críticas por parte de Sérgio Conceição devido à expulsão de Taremi pela simulação de um penálti, o VAR era Tiago Martins. O Conselho de Arbitragem nomeou o lisboeta para o FC Porto-Boavista, logo duas jornadas depois. Ou seja, não terá concordado com as críticas do técnico portista.

Desta vez, a má atuação do árbitro internacional no dérbi portuense - com vários lances polémicos, entre eles alguns de possíveis penáltis – não passou despercebida a quem nomeia os juízes e Tiago Martins e Nuno Almeida vão ver a próxima jornada pela televisão.

Assim, o jogo cabeça de cartaz da 11ª ronda vai ter um dos árbitros mais conceituados. No Estádio da Luz, no Benfica-Sp. Braga, vai estar o portuense Artur Soares Dias. No VAR desse duelo entre os atuais 3º e 4º classificados da Liga Bwin vai estar o lisboeta Hugo Miguel. Já o líder FC Porto desloca-se aos Açores para medir forças com o Santa Clara, com Rui Costa (Porto) como árbitro e André Narciso, de Setúbal, a acompanhar desde a Cidade do Futebol. Outro dos jogos mais aguardados é o Paços de Ferreira-Sporting, que terá o alentejano Luís Godinho a arbitrar e Vasco Santos como VAR.