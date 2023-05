Tiago Martins na 'jarra' após polémica no Sporting-Marítimo: só VAR e assistentes vão a jogo

O árbitro Tiago Martins, que dirigiu o polémico Sporting-Marítimo, ficou de fora das nomeações para os duelos da 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin, divulgadas esta quarta-feira.





O Conselho de Arbitragem da FPF deixou o juiz lisboeta, de 42 anos, na 'jarra'. Porém, os assistentes de Tiago Martins em Alvalade vão a jogo em dois duelos distintos: Hugo Ribeiro vai estar com Hélder Malheiro no P. Ferreira-Rio Ave, enquanto Francisco Pereira vai auxiliar Nuno Almeida no Boavista-Sp. Braga.Já o VAR da partida de Alvalade, André Narciso, vai exercer as mesmas funções na penúltima jornada, também no Boavista-Sp. Braga.Refira-se que o triunfo do Sporting sobre o Marítimo (2-1) ficou marcado por polémica na reta final, com um golo dos madeirenses anulado já nos descontos, num lance que resultou na expulsão de Adán. O guarda-redes leonino vai falhar o dérbi de domingo com o Benfica, sendo que, no relatório, Tiago Martins registou um empurrão a Riascos que não se vê nas imagens e que originou o primeiro cartão amarelo a Adán