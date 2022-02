Tiquinho Soares e Iordanov sobre o clássico: da falta de Luis Díaz ao substituto de Pote

O clássico entre FC Porto e Sporting está agendado para a próxima sexta-feira (20H15), no Dragão, e Tiquinho Soares não esconde a confiança nos 'seus' azuis e brancos."O FC Porto está a fazer uma grande época e não mereceu sair da Champions. Está a praticar um futebol de alto nível. O clássico vai ser um bom jogo e espero que o FC Porto possa vencer. Luis Díaz? O FC Porto vai sentir falta, é um bom jogador e estava a fazer uma época fora do normal. Era o melhor jogador da Liga", afirmou o agora jogador do Olympiakos à Antena 1.Já Iordanov sublinhou a desvantagem com que o Sporting segue para o Norte, mas acredita "até ao fim": "Se perde fica a 9 pontos e fica muito difícil. Qualquer equipa tem altos e baixos e o Sporting vai dar tudo o que for possível para encurtar a distância e ser campeão", disse igualmente à Antena 1, apontando à ausência de Pote. "O treinador sabe melhor quem o vai substituir; quando o grupo é unida, se um bom jogador não está, a equipa tem de compensar para não se sentir aquela falta".