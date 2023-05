Toni: «Os dérbis são como os melões, só depois de abertos é que sabemos o que está lá dentro»

Toni analisou esta segunda-feira, à margem da cerimónia de abertura da 2.ª Conferência Bola Branca, organizada pela Rádio Renascença em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), o empate no dérbi de ontem entre Sporting e Benfica em Alvalade (2-2) , destacando as duas partes distintas do encontro."Os dérbis são como os melões, só depois de abertos é que sabemos o que está lá dentro. Foi um Sporting muito forte e que neutralizou o Benfica. Se o Benfica estivesse assim muitas vezes no campeonato, não estava em 1º lugar. O Benfica atravessou um período de grande turbulência, em que parecia que tinha entrado numa espiral negativa. Não há vencidos nem vencedores antecipados e, por isso, o Benfica tem tudo para ser campeão", começou por explicar a glória dos encarnados.E prosseguiu: "Numa prova de regularidade, tem sido a equipa mais regular e merece ser campeão. Se estivesse no lugar de Schmidt, passava a mensagem aos jogadores de que há 90 minutos para jogar e para chegar à vitória. Acredito que é nesse sentido que vão trabalhar".Toni abordou ainda a exibição de João Neves, que aos 90'+4 marcou o segundo golo das águias e sentenciou o resultado final. "Aproveitou muito bem a oportunidade que lhe foi dada. Em cada jogo foi-se afirmando e é um jovem que mostra muito maturidade com apenas 18 anos. É uma surpresa muito agradável e tem um potencial enorme. Ontem na 1ª parte não esteve bem, como tantos outros, mas depois mudou e foi decisivo", rematou.