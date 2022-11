Tormena expulso em Portimão por ter dito ao árbitro: «Vai lá ver se encontras alguma coisa!»

O mapa de castigos emitido pelo Conselho de Disciplina da FPF confirmou o jogo de suspensão a Paulo Oliveira e Tormena, jogadores do Sp. Braga expulsos em Portimão nos instantes finais, o primeiro por acumulação de amarelos e o segundo com um vermelho direto segundos depois de ter visto amarelo.O caso de Tormena prende-se com o penálti cometido por Paulo Oliveira em que o árbitro Tiago Martins esteve alguns minutos no monitor a avaliar o lance (o Portimonense falhou a conversão do castigo máximo, que daria o 2-2). Tormena viu cartão amarelo por protestos aos 90'+5 e, segundos depois, o vermelho direto. Foi punido com um jogo de suspensão e multado em 1.301 euros por "injúrias e ofensas à reputação"."Aquando da advertência, o jogador persistiu nos protestos de forma irónica, dizendo: 'Vai lá ver se encontras alguma coisa!'", pode ler-se no comunicado do CD, citando o relatório do árbitro Tiago Martins.José Antunes, delegado ao jogo do Sp. Braga que foi expulso durante esse momento de tensão, foi punido com seis dias de suspensão, por "protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem saindo da área técnica, proximo da area de revisão, tentando influenciar a decisão do árbitro gritando: 'Tem os braços juntos ao corpo'".