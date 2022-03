Treinadores sugerem fórum com os árbitros sobre tempo útil de jogo

A Liga Portugal reuniu-se esta quarta-feira com os treinadores da Liga Bwin, numa reunião que teve bastante participação de todos os envolvidos e na qual foram debatidos diversos temas, entre os quais o calendário desportivo da próxima época e o tempo útil de jogo no nosso campeonato. Neste encontro, organizado pela Liga Portugal, estiveram presentes José Pereira e Luciano Gonçalves, presidentes da ANTF e da APAF, respetivamente, bem como o ex-árbitro Duarte Gomes, que aproveitaram para deixar alguns 'inputs' em relação aos temas abordados, sobretudo no que diz respeito ao tempo útil de jogo.Os treinadores deixaram várias opiniões relativamente ao calendário desportivo da próxima época, que será conhecido em breve, e validaram o modelo transitório da Allianz CUP para 2022/23, época em que se realiza o Mundial do Catar em dezembro (2022). No que diz respeito ao tempo útil de jogo, a Liga realizou uma apresentação com diversos indicadores, reforçando, tal como em anos anteriores, a sua preocupação sobre esta temática, até por ser uma das Ligas com menos tempo útil da Europa.Ficou claro entre todos que este é um tema de responsabilidade de todos os agentes envolvidos, sendo importante uma maior articulação entre treinadores e árbitros na busca de soluções. No seguimento desta apresentação, os treinadores deram conta de que se deve criar um fórum, com árbitros incluídos, para que o assunto seja trabalhado, pelo que a Liga Portugal, com os seus parceiros APAF e ANTF, dará conhecimento à FPF da necessidade de juntar os árbitros a este fórum de trabalho.