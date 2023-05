Três relvados receberam nota máxima da Liga Portugal na 32.ª jornada

Os relvados de Chaves, Sporting e Sp. Braga receberam, na 32.ª jornada da Liga Bwin, nota máxima (cinco) da Liga Portugal, de entre os nove recintos que acolheram os jogos da ronda em questão.Esta pontuação teve em conta o estado dos respetivos 'tapetes verdes' no Chaves-P. Ferreira (2-0), Sporting-Marítimo (2-1) e Sp. Braga-Santa Clara (5-3).Já na classificação geral, o relvado do Estádio de Alvalade lidera com uma média de 4,72. Seguem-se o de Benfica (4,67) e Gil Vicente (4,59).Estádio José Alvalade – Jogos: 19 – Acumulado: 89,62 – Média: 4,72Estádio da Luz - Jogos: 17 – Acumulado: 79,38 – Média: 4,67Estádio Cidade de Barcelos - Jogos: 17 – Acumulado: 78,00 – Média: 4,59Municipal Engº Manuel Branco Teixeira - Jogos: 18 – Acumulado: 77,12 – Média: 4,28Estádio do Dragão - Jogos: 19 – Acumulado: 80,88 - Média: 4,26Estádio Municipal de Braga - Jogos: 18 – Acumulado: 76,12 – Média: 4,23Estádio do Marítimo – Jogos: 17 – Acumulado: 71,88 – Média: 4,23Estádio D. Afonso Henriques – Jogos: 17 – Acumulado: 69,62 – Média: 4,10Estádio FC Vizela - Jogos: 17 – Acumulado: 67,88 - Média: 3,99Portimão Estádio – Jogos: 18 – Acumulado: 71,38 – Média: 3,96Estádio do Rio Ave FC – Jogos: 18 – Acumulado: 69,75 – Média: 3,88Estádio do Bessa Séc.XXI - Jogos: 18 – Acumulado: 67,75 – Média: 3,76Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 18 – Acumulado: 67,50 – Média: 3,75Estádio de São Miguel - Jogos: 18 – Acumulado: 66,62 – Média: 3,70Estádio do Jamor - Jogos: 17 – Acumulado: 62,62 – Média: 3,68António Coimbra da Mota - Jogos: 18 – Acumulado: 64,75 – Média: 3,60Estádio Capital do Móvel – Jogos: 17 – Acumulado: 60,88 – Média: 3,58Estádio Municipal de Arouca – Jogos: 18 – Acumulado: 64,00 – Média: 3,56