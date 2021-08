Tudo sobre o Boavista 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Boavista é um dos históricos do nosso futebol e um dos quatro clubes que já foram campeões nacionais e estão presentes nesta edição da Liga BWIN. Após o regresso ao primeiro escalão, apenas numa temporada a pantera terminou o campeonato com o treinador que a iniciou, foi na época 2014/15, curiosamente a temporada do regresso. Desde então, têm sido constantes as trocas de treinador, tendo dois e por vezes três treinadores numa só temporada. Com a escolha de João Pedro Sousa, o Boavista pretende afastar-se da luta pela manutenção.