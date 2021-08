Tudo sobre o Gil Vicente 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Gil Vicente apresenta-se com um novo rosto para a nova época. O mítico Galo de Barcelos desapareceu do emblema gilista, sendo substituído pelo brasão da cidade, um símbolo já utilizado pelo clube entre 1938 e 2005. Em 2021/22, os gilistas realizarão a sua 22ª participação no principal campeonato do futebol português. Sob o comando técnico de Ricardo Soares, o objetivo passa por fazer um trabalho de continuidade, assegurando a permanência o mais rápido possível e depois poder olhar para lugares mais cimeiros na tabela classificativa.Para a nova temporada, o clube reforçou-se com 17 jogadores - Matheus Bueno e Vitor Carvalho (ex-Coritiba), Kanya Fujimoto (ex-Tokyo Verdy), Élder Santana (ex-Sanjoanense), Stanislav Kritciuk (ex-Belenenses SAD), Bilel Aouacheria (ex-Farense), Zé Carlos, Murilo Souza e Lucas Cunha (ex-Sp. Braga), Fran Navarro (ex-Valencia), João Caiado e André Liberal (ex-Famalicão), Emma Hackman (ex-Portimonense), Giorgi Aburjania (ex-Cartagena), Andrew (ex-Botafogo) e Jean Irmer (ex-Marítimo).