Tudo sobre o Portimonense 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Portimonense será o único representante algarvio nesta edição da Liga BWIN. O clube de Portimão irá realizar a sua 20ª presença no primeiro escalão do futebol português, a quinta consecutiva. Na última temporada, os algarvios terminaram no 14º lugar, estando afastados da luta pela manutenção. Na nova época, o Portimonense reduziu o investimento, face à última temporada, mas mantém intacta a confiança em Paulo Sérgio. No mercado de transferências registaram-se oito entradas e 15 saídas.