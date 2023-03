Tulipa e o jogo com o Estoril: «Será um adversário mais enérgico»

O Vizela defronta este sábado (15h30) o Estoril, num jogo em que a equipa de Tulipa vai tentar regressar às vitórias no campeonato, depois de quatro jogos sem conseguir este objetivo."Vamos defrontar um adversário que nos últimos anos tem sido consistente na Liga. Luta pelos mesmos objetivos que nós, fazer pontos para assegurar a permanência. Lutamos em todos os jogos para fazer pontos. A novidade para este jogo é que a informação que tínhamos pode ser alterada, em função do novo treinador. Sabemos das qualidades do adversário, com alguns jogadores provenientes da formação dos grandes. Os resultados não têm mostrado a qualidade da equipa. Teremos de estar em alerta, sermos fortes, adultos, consistentes, mas mais afinados na finalização, porque temos conseguido muitas oportunidades de golo.r?"Fomos observando o passado recente do treinador. Temos as referências do estrangeiro e do que fez no Gil Vicente. Percebemos que há coisas que o Ricardo [Soares] vai mudar, na organização defensiva, onde ganham uma agressividade diferente. Será um adversário mais enérgico, mais forte nas transições e nos duelos. A equipa vai melhorar.""Quando há a entrada de um novo treinador, este define bem os tempos para trabalhar as suas ideias. O tempo que teve não é muito para cimentar mudanças. O último jogo deles foi na segunda-feira, depois há dois ou três dias de recuperação sem mexer muito na parte fisiológica da equipa. Mas será uma alavanca de energia em termos mentais. É um ânimo grande para a equipa. Se olharmos para o que tem acontecido num passado muito curto, o Estoril fez um início de campeonato bom e foi perdendo energia. A entrada do novo treinador servirá para estimular.""Para além de serem jogadores que jogam e dão uma consistência grande à equipa, pelo seu posicionamento e pelas características, e porque somos uma equipa relativamente jovem, esses jogadores dão consistência, qualidade e experiência. O Claudemir transmite segurança no meio campo, embora tenhamos incorporado um jogador para essa posição no mercado de inverno. Mas o plantel tem trabalhado bem. Queremos manter o equilíbrio no que pretendemos do nosso jogo. Serão jogadores diferentes que vão jogar, mas acreditamos que podem estar ao mesmo nível, podendo dar coisas diferentes à equipa. As mudanças darão oportunidades a outros jogadores para mostrarem o seu valor e ajudar a trazer pontos."