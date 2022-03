UEFA multa Sporting e FC Porto por uso de pirotecnia em jogos europeus

A UEFA anunciou esta segunda-feira multas para Sporting e FC Porto por uso de pirotecnia em jogos europeus.Os leões vão pagar 11.500 euros pela utilização de engenhos pirotécnicos na receção ao Manchester City, para a Liga dos Campeões, a 15 de fevereiro. Pela mesma razão, os dragões foram castigados a pagar 5.250 euros referentes ao jogo no Estádio do Dragão com a Lazio, referente à Liga Europa.Já a Federação Portuguesa de Futebol vai pagar 2.700 euros por "conduta imprópria da equipa" de futsal no Europeu, nos encontros com Finlândia e Rússia.