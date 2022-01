Uma pessoa detida e outra identificada pela GNR no âmbito do Vizela-Sporting

Uma pessoa foi detida e outra identificada devido a agressões no Vizela-Sporting, partida da 18.ª jornada da Liga Bwin realizada no domingo, confirmou esta segunda-feira à Lusa fonte do Comando Territorial de Braga da GNR.

Além das agressões, a GNR de Vizela identificou ainda dois espetadores localizados no setor afeto ao Sporting, na bancada poente do Estádio do Futebol Clube de Vizela, pela deflagração de seis petardos, cinco 'flash lights' e duas tochas ao longo do desafio, acrescentou o comando territorial da força militar.

Segundo classificado da I Liga, o Sporting derrotou o Vizela, 15.º, por 2-0, numa partida ainda marcada pelos desacatos entre jogadores, equipas técnicas e adeptos nos minutos finais, após o futebolista leonino Nuno Santos ter lançado água na direção dos adeptos vizelenses que se encontravam atrás do banco de suplentes 'verde e branco'.