V. Guimarães-Sp. Braga: Polícia chamada a intervir após tensão entre jogadores no túnel

O ambiente aqueceu no túnel de acesso aos balneários do Estádio D. Afonso Henriques após o final do dérbi, com jogadores e elementos de Vitória de Guimarães e Sporting de Braga envolveram-se. A escalada de tensão obrigou à intervenção de agentes da PSP.Na conferência de imprensa, Moreno desvalorizou o sucedido. "São coisas do futebol. Não se passou nada demais. O que se passa lá dentro fica lá dentro", referiu o técnico do Vitória.Recorde-se que o V. Guimarães venceu o Sp. Braga por 2-1, numa partida com três expulsôes (duas para os bracarenses).