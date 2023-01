Vice do Conselho de Arbitragem de Santarém chama artista ao árbitro do Santa Clara-Benfica

O Benfica deslocou-se no sábado a Ponta Delgada para defrontar o Santa Clara ( triunfo por 3-0 ) e os conteúdos relacionados com o jogo foram muito comentados - como sucede com todos os que dizem respeito aos grandes - no site e nas redes sociais de Record. A horas do encontro, o nosso jornal publicou uma galeria com o onze provável das águias, que não podiam contar com Rafa, e na partilha feita no Facebook houve quem se manifestasse. Um dos comentários foi feito por António Gonçalves, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da AF Santarém. "Tenho medo é de outro artista que está em campo", escreveu.Este comentário não passou despercebido e está a gerar indignação por o autor ter responsabilidades na arbitragem. Duarte Gomes, antigo árbitro, diz mesmo que não há condições para António Gonçalves continuar em funções, uma vez que mesmo sem referir o nome é visto como sendo dirigido ao juiz da partida, Fábio Veríssimo."Com muita pena minha, vejo que alguém com responsabilidades na arbitragem (no caso, distrital) não tenha conseguido manter, em privado, uma opinião que nunca podia tornar pública. Um vice-presidente de um Conselho de Arbitragem não pode nunca, sob pretexto algum, ter este posicionamento em relação a árbitros, arbitragens ou outros temas que, da sua parte, exijam equidistância ética e profissional", considerou numa publicação feita esta terça-feira.E prosseguiu: "A minha opinião, de quem nada tem a ver com a indústria nem com a forma como ela é gerida, é simples: não tem condições para a continuidade no cargo".