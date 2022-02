Vitinha é a grande novidade do FC Porto contra a Lazio: são estes os onzes

Vitinha é a grande novidade do onze do FC Porto contra a Lazio. O médio já tinha sido poupado frente aos italianos na semana passada, entrando somente ao intervalo devido ao cartão amarelo visto por Grujic, mas desta vez mantém o seu posto como aposta de primeira linha de Sérgio Conceição.Tudo indicava que seria o internacional sérvio a fazer dupla com Uribe, até porque ambos estão impedidos, por castigo de atuar no fim-de-semana contra o Gil Vicente, mas afinal, contra todos os prognósticos, será mesmo o internacional jovem de 22 anos a assumir a batura do sector intermediário.Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepê e Zaidu; Uribe e Vitinha, Otávio e Pepê; Taremi e Toni Martínez.Como é fácil de notar, a inclusão de Bruno Costa como lateral-direito salta à vista, sendo João Mário preterido. Pepê mantém-se na esquerda contra a Lazio e Taremi entra na vaga de Fábio Vieira, apoiando Toni Martínez, que repete a primazia depois dos dois tentos na 1ª mão contra os laziale.Marchesín, Fábio Cardoso, Marcano, Francisco Conceição, Galeno, Grujic, João Mário, Evanilson, Rúben Semedo, Eustáquio, Fábio Vieira e Gonçalo Borges.: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric e Radu; Milinkovic-SAvic, Lucas Leiva e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Pedro Rodrígues.Reina, Furlanetto, Kamenovic, Hysaj, Acerbi, Akpa Akpro, Luka Romero, Moro, André Anderson, Cataldi, Bašic, Jovane.