Vitinha eleito o melhor jogador da Liga Bwin em março

Vitinha foi eleito o melhor jogador da Liga Bwin durante o mês de março. O médio do FC Porto vence o prémio pela terceira vez esta temporada, juntando a distinção à de melhor médio no campeonato no mesmo período.Na votação realizada pelos treinadores da Liga Bwin, Vitinha reuniu 23,81 por cento dos votos, vencendo com larga margem o colega de equipa Taremi e o leão Slimani, que fecharam o pódio empatados com 8,73% dos votos.Em março, o camisola 20 dos dragões foi titular nos três encontros do campeonato, contribuindo de forma ativa para mais três vitórias do FC Porto.