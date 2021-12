Vizela-Belenenses SAD vai realizar-se a 2 de janeiro

A Liga Portugal informou esta sexta-feira que Vizela-Belenenses SAD, referente à 13.ª jornada da Liga Bwin, foi adiado para 2 de janeiro (20h30). O jogo estava marcado para 6 de dezembro às 20h15.A decisão surge após a "coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras ter colocado plantel da Belenenses SAD em isolamento"."Com esta medida, e por a Belenenses SAD não ter o mínimo de jogadores disponíveis para o cumprimento do ponto 2, do n. º12, do Plano Específico para a COVID-19, a Liga Portugal decretou o adiamento do jogo", pode ler-se no comunicado.Quinta-feira, o Vizela emitiu um comunicado dando conta do adiamento e deixando ainda críticas ao Belenenses SAD e às autoridades sanitárias.