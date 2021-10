Vizela-Benfica: Golo de Rafa aos 90'+8 faz apostador português ganhar mais de 13 mil euros

O golo de Rafa aos 90'+8 do Vizela-Benfica aliviou certamente milhares de adeptos benfiquistas que acompanhavam o encontro da nona jornada da Liga Bwin em pouco por todo o lado em Portugal... mas não só. Houve, especialmente, um apostador português que ficou extremamente contente com o triunfo encarnado na deslocação ao Norte do país. Porquê? Já deve ter percebido pelo título desta notícia mas passamos já a explicar.





No passado dia 5 de outubro, um apostador português deu entrada na casa de apostas 'Betclic' uma múltipla com 30 (!) jogos com apenas cinco euros... que terminou este domingo, dia 24, da melhor forma possível. Depois de 29 resultados certeiros, este apostador esperava apenas o resultado do Vizela-Benfica (no qual tinha apostado vitória das águias no tempo regulamentar) para contar com 13.732, 80 euros na sua conta.E, depois de algum drama, Rafa apareceu na grande área dos vizelenses para atirar para o fundo das redes adversárias, colocar o Benfica de volta na liderança do campeonato e deixar mais de 100 mil apostadores contentes.De acordo com a casa de apostas 'Betclic', o triunfo das águias possibilitou aos apostadores portugueses receberem um total de "meio milhão de euros" durante a noite de ontem. O que não vale um golo no último minuto...