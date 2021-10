Vizela-Benfica teve dois momentos de tensão

A segunda parte chegou a ter momentos de alguma tensão como o protagonizado por Lucas Veríssimo e Nuno Moreira, que levou o brasileiro a ver amarelo e a ter de ser serenado por Luisão. Já antes, quando Schettine ficou caído no relvado, João Mário solicitou que a equipa médica do Vizela fosse rapidamente em seu auxílio, registando que os minhotos estavam a perder tempo. Algo logo negado por Pedro Albergaria, diretor-desportivo do Vizela, cujas explicações o médio do Benfica aceitou com fair play. Após o apito final, o médio elogiou o grupo. "Parabéns equipa, por acreditarmos até ao fim", escreveu o ‘20’, no Twitter.