Vizela e Belenenses SAD vão jogar em 'casas emprestadas' nas primeiras rondas do campeonato

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira, em comunicado, que Vizela e Belenenses SAD vão realizar alguns dos encontros das jornadas iniciais do campeonato fora dos seus estádios, devido a atrasos na intervenção dos relvados dos respetivos anfiteatros.





A formação minhota vai disputar a 2.ª jornada da competição, diante do Tondela, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, ao passo que o conjunto lisboeta vai jogar as partidas caseiras até à sexta ronda, frente a Marítimo, Moreirense e Gil Vicente, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.