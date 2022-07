Vizela vence Famalicão em jogo de preparação

O Vizela deslocou-se este sábado a Famalicão e venceu, por 2-1, em mais um teste de preparação entre duas equipas que vão participar na Liga Bwin.A equipa de Álvaro Pacheco apresentou um onze perto do que pretende para o campeonato e a resposta foi positiva, com um triunfo que começou a ser construído ainda na primeira parte. O capitão Samu inaugurou o marcador aos 30 minutos, mas a reação dos famalicenses surgiu ainda antes do intervalo, por Rúben Lima.Foi já na segunda parte que o Vizela iria estabelecer o resultado final, por Alex Méndez, à passagem dos 65 minutos.Álvaro Pacheco fez alinhar 24 jogadores neste desafio, alguns das equipas de Sub-23 e/ou Sub-19.O Vizela começou com Pedro Silva; Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Aidara e Cann; Diego Rosa, Alejandro, Samu; Zohi, Kiko Bondoso e Sarmiento. Jogaram ainda: Baldé, Koffi, Tiago Brito, Ivanildo, Infante, Rashid, Guzzo, Alex Méndez, Tomás Silva, Opeyemi, Nuno Moreira e João Ricardo.O Famalicão não divulgou os jogadores que participaram neste teste de preparação.