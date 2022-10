Vlachodimos eleito melhor guarda-redes de setembro da Liga Bwin

Tão segura como a baliza do @SLBenfica em setembro, só o Prémio EuroBic - do Mês da #LigaPortugalbwin nas mãos de Odysseas



Odysseas Vlachodimos foi eleito, pelos principais treinadores da Liga Bwin, o melhor guarda-redes do mês de setembro da competição.O guardião grego do Benfica, que no período em questão contribuiu para as três vitórias das águias no mesmo número de jogos - frente a Vizela (2-1), Famalicão (1-0) e Marítimo (5-0) -, sofreu apenas um golo.Vlachodimos, que somou 22,22% dos votos, superou a concorrência de Diogo Costa, do FC Porto, com 20,63%, e Ricardo Batista, do Casa Pia, com 16,67%.