Diogo Salomão convidado a integrar equipa técnica dos sub-23 do Estrela

Não faz parte dos planos de Sérgio Vieira para o regresso à 1.ª Liga, mas está na agenda da SAD tricolor. Diogo Salomão, que terminou aos 34 anos a sua ligação ao Estrela da Amadora foi convidado pela administração do emblema da Reboleira a integrar as estruturas técnicas da formação, nomeadamente dos sub-23, que foram campeões da Liga Revelação em 2022/23.O extremo chegou ao fim do contrato a 30 de junho e a sua experiência acumulada ao longo dos anos ao serviço de Sporting, Deportivo da Corunha, Maiorca, Dínamo Bucareste, Al-Hazm, Steaua Bucareste, Santa Clara e... Estrela da Amadora suscitaram o convite dos tricolores.Nas duas últimas épocas, Salomão fez 29 e 30 jogos, respetivamente, marcando dois golos e fazendo quatro assistências em cada uma.