Evra: «Comprámos o Estrela por 5 milhões e já vale 40...»

Principal investidor no Estrela da Amadora através do grupo norte-americano My Football Club (MYFC), Patrice Evra afirmou, em entrevista ao ‘The Times’, que é acionista maioritário – "Não possuo tudo, mas tenho uma boa maioria" – e que já recebeu uma proposta para vender a sua participação, indo ao encontro das notícias que davam conta do interesse de Todd Boehly, dono do Chelsea, em adquirir um clube em Portugal. "Quando comprámos o clube o valor era de 5 milhões de euros. Agora já vale 40 milhões. Há alguns meses, recebemos uma oferta para comprar a nossa parte. Era um clube de primeira linha da Premier League", revelou o antigo internacional francês ao jornalista Martin Hardy, sem esconder que a subida já esta época não estava nos planos.

E será que Evra está a apreciar esta nova vida? "Essa é a mesma questão que me fazem qualquer estou a fazer banhos de gelo. 'Patrice, estás a gostar?' Não, não estou. Sei que tenho de fazê-lo, mas não estou a gostar".