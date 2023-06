Evra na Reboleira para assistir ao E. Amadora-Marítimo

Não vai a jogo, mas vontade não lhe deve faltar. Patrice Evra, antiga glória do Manchester United, vai estar nas bancadas do Estádio José Gomes para assistir ao duelo entre E. Amadora e Marítimo.O francês, agora com 42 anos, pertence ao grupo de investidores norte-americano My Football Club, que detém 90 por cento da SAD do emblema da Reboleira e que não quer perder a 1.ª mão do playoff de acesso ao principal escalão do futebol português, agendada para sábado, a partir das 20 horas.Entretanto, o E. Amadora está a contagiar a cidade e os adeptos tricolores para encher o Estádio José Gomes. Depois de no início da semana, a Reboleira ter acordado com vários cartazes afixados com a mensagem '#AcreditaEstrela' inscrita e do clube ter revelado que os bilhetes para o jogo terão o custo simbólico de um euro e que "toda a receita da bilheteira do jogo da primeira mão será entregue à família da Maria Mendes. A menina de 13 anos, praticante de ginástica, que ficou tetraplégica num acidente de treino", os tricolores lançaram agora um vídeo motivacional."Tricolores, é hora de nos unirmos em torno do E. Amadora. Agora, os playoffs chegaram. Podemos voltar a fazer história, podemos voltar à 1ª Liga. Somos uma equipa de superação, que ultrapassou barreiras e obstáculos, criando em todos uma enorme expetativa. Temos nas nossas mãos o nosso futuro", disse Paulo Lopo, presidente da SAD do E. Amadora e que assumiu o papel de narrador do vídeo.