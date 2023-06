Evra prometeu e esteve mesmo na Reboleira equipado a rigor

Patrice Evra, antigo internacional francês, era a presença mais aguardada no jogo. O ex-jogador de 42 anos, investidor do fundo MYFC, que adquiriu 90% da SAD tricolor, assistiu ao encontro na tribuna com os dirigentes do E. Amadora, fazendo companhia a outros craques do passado, tais como Abel Xavier ou Dimas. Sérgio Vieira, técnico dos tricolores, não ficou alheio à ‘visita’ do gaulês. "É sempre bom ter associado um nome histórico ao nosso projeto. Este clube, esta cidade e este povo precisa de energia, de boas pessoas. É mais um para agregar valor, para agregar esse espírito", admitiu. "Acredito que possa ter ficado muito feliz com este ambiente. Já a qualidade do jogo é própria do nível que ele viveu, sem qualquer arrogância... [risos]. Não queríamos defraudar as suas expectativas e foi mais um fator de motivação para nós", rematou.