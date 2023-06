Fisioterapeuta do E. Amadora suspenso por... 113 dias

Telmo Marçal, fisioterapeuta do E. Amadora, foi condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF a 113 dias de suspensão e ao pagamento de uma multa de 1.120 € devido a agressões no jogo entre os tricolores e o Moreirense, disputado a 6 de maio, relativo à 31.ª jornada da 2.ª Liga e que garantiu o título de campeão do conjunto de Moreira de Cónegos, que venceu na Reboleira por 4-2.Recorde-se que no referido encontro, Sérgio Vieira, treinador do Estrela, foi expulso ao minuto 73 por protestos com a equipa de arbitragem liderada por Cláudio Pereira, da AF Aveiro, que pouco antes tinha mostrado o cartão vermelho direto ao lateral esquerdo João Reis. O fisioterapeuta também recebeu ordem de expulsão e foi, na altura, alvo de um processo disciplinar.