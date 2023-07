Pedro Sá assina por duas épocas com o E. Amadora

Pedro Sá, médio defensivo que nas últimas sete temporadas representou o Portimonense, é reforço do E. Amadora, apurou. O jogador de 29 anos encontrava-se livre e já assinou contrato com o emblema tricolor por duas épocas, até junho de 2025, juntando-se à equipa orientada por Sérgio Vieira, que inicia os trabalhos na Reboleira no próximo dia 6. Esta é a segunda contratação para 2023/24 do Estrela, que também já fechou com o centro campista Léo Cordeiro, ex-Mafra.