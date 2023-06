Sérgio Vieira focado em vencer na Madeira: «Já nem nos lembramos quanto ficou o primeiro jogo»

Os capitães Bruno Brígido, João Reis, Miguel Lopes, Diogo Salomão, Rui Correia e António Filipe com o treinador Sérgio Vieira

Sérgio Vieira já 'esqueceu' a, frente ao Marítimo, na Reboleira. O treinador do Estrela da Amadora deixou esta sexta-feira a garantia de que está totalmente focado no jogo de domingo, que poderá carimbar o regresso, 14 anos depois da última participação, do emblema tricolor à elite do futebol português. O objetivo passa por vencer novamente, agora no estádio dos Barreiros, numa partida que é, na visão do técnico, das mais importantes na história do clube."Essa vantagem curta [2-1] foi só no final, agora já nem nos lembramos quanto ficou o jogo. É um jogo novo, o que tínhamos a analisar teve a ver com processos técnico-táticos, mentais e físicos do momento, o porquê daquelas tomadas de decisão ofensivas e defensivas, porque é que aconteceu aquele desfecho extremamente positivo para nós mas não perfeito. Foi algo que foi trabalhado durante a semana. Já nem nos lembramos quanto ficou o primeiro jogo. O único foco que temos é ganhar na Madeira e fazer um jogo muito bem conseguido, melhor ainda do que fizemos aqui", começou por dizer o treinador, de 40 anos, acompanhado dos capitães João Reis, António Filipe, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Rui Correia e Bruno Brígido, voltando a destacar a importância histórica do playoff para o clube."São dois dos [jogos] mais importantes, porque existem outros na Europa, na Liga, nas Taças... mas são dois dos mais porque têm a perspetiva futura, os alicerces que estão a ser criados. Na história do Estrela, estes alicerces são únicos, são aspetos muito importantes para a sustentabilidade do clube. Por isso é que salientei que seriam dois dos mais importantes", vincou, prosseguindo: "Conseguimos entrar na máquina do tempo, viajar até domingo à hora do jogo e perceber como vai ser o jogo, o que temos de individualmente e coletivamente colocar dentro do jogo, e depois voltar rapidamente para o preparar no presente. Se vai ser exatamente como visualizamos e preparamos? Não temos a certeza, mas sabemos que existem muitos desses aspetos que vimos e que vão acontecer. Vamos estar preparados."De resto, Sérgio Vieira sublinhou que ambos os clubes são de primeira... e admitiu tristeza porque um terá de jogar a 2.ª Liga na próxima temporada. "Tanto Marítimo como Estrela fazem parte da 1.ª Liga, que é destes dois clubes, sem dúvida. Vai ser uma pena, mas temos uma 2.ª Liga que também vai ter que ter valor. A paixão dos adeptos e determinação dos jogadores que lá estiverem, sendo nós ou eles, não poderá baixar. Têm tudo para serem de primeira, é uma questão de trabalho, resiliência e insistência. Quando se insiste em coisas boas, a vida acaba por devolvê-las. É uma tristeza não podermos ver estas duas massas de paixão, de cor e alegria para o ano [na 1.ª Liga]. A boa notícia é que isso é momentâneo, porque ao fim de um ou dois anos podemos reverter isso. Mas momentaneamente é triste", assumiu.Se o técnico do Estrela assegura que a equipa está tranquila para um jogo que promete ser bastante emotivo, Miguel Lopes, capitão principal, corrobora a ideia e frisa que ninguém se sentirá pressionado devido à casa cheia que se espera nos Barreiros. "Todos nós já passamos por clubes que têm os estádios cheios, por isso para nós é sempre motivador. Vai dar-nos mais alento e vontade de jogar. A equipa não vai estar de todo acanhada com qualquer tipo de ambiente que possa haver na Madeira, até porque estamos habituados a isso", atirou o experiente central, de 36 anos.Por sua vez, Diogo Salomão realçou que os aspetos ofensivos e defensivos são igualmente importantes, ao passo que Rui Correia salientou a dimensão do duelo, para o qual o grupo está preparado. "Entramos sempre para ganhar todos os jogos e este não vai fugir à regra. É o jogo mais importante da época, porque é o último e vai decidir tudo. É fazer um grande jogo, atacar e defender bem. Sabemos tudo o que o Marítimo vai trazer de mais-valias e andámos a treinar isso durante a semana. Vai ser disputado, mas vamos querer ganhar e sabendo do que temos feito, estamos muito mais perto de ganhar", concluiu.