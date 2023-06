Sérgio Vieira: «Podíamos ter tido um resultado diferente»

Sérgio Vieira era naturalmente um técnico feliz após o triunfo sobre o Marítimo, por 2-1 , na primeira mão do playoff da Liga Bwin. Ainda assim, o treinador do Estrela da Amadora assume que a sua equipa podia ter tido um resultado diferente, com uma margem mais ampla."Está tudo em aberto com este resultado e estaria em aberto com o 2-0. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar na Madeira, mas também sabemos das mais-valias e das nossas competências. Creio que podemos chegar lá e fazer um, dois ou três golos. Basta não perdermos tantas oportunidades. Podíamos ter tido um resultado diferente. Jogámos muito bem, mas não estivemos tão bem foi ao nível da finalização. Tivemos várias oportunidades para dilatar o marcador e não conseguimos", comentou o técnico."Foi um bom espetáculo perante um histórico do futebol português. O futebol deve ser assim. Devemos fazer o máximo para que os adeptos tenham prazer em vir ao estádio. Estarem presentes independentemente do resultado. Os adeptos do Marítimo encheram o topo. Isso traz motivação para os jogadores. Os melhores campeonatos da Europa têm isto, têm público, não são só as questões dos treinadores, do antijogo. É o público que não deixa os jogadores meterem um jogo lento. Por isso fico grato aos adeptos e aos jogadores"."Espero que o adepto [do Estrela da Amadora] que se desequilibrou esteja bem. Boa viagem de regresso para o Marítimo e para os adeptos também. Que para a semana seja um grande espetáculo, com estes ingredientes, e que, tal como o José Gomes disse, deviam ser todos os jogos assim da Primeira e Segunda Ligas com esta envolvência e espetáculo porque isto dignifica o futebol português".