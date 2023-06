Sérgio Vieira recebe prémio de treinador do mês de abril da 2.ª Liga

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, recebeu esta sexta-feira o Prémio Vítor Oliveira – Treinador do Mês referente a abril, distinção que foi agraciado pela quarta vez esta época.Em declarações aos canais oficiais da Liga Portugal, o técnico dos tricolores agradeceu a toda a estrutura do clube, destacando o papel dos jogadores, que considera serem os "grandes obreiros" na conquista deste prémio.O treinador de 40 anos acabou por mencionar também os restantes colegas de profissão, afirmando que o "prémio significa a continuidade do reconhecimento" de todos eles, elogiando o desempenho dos mesmos durante o desenrolar da temporada.