Vitória confirma oficialmente a permanência

çCom 34 pontos, o Estoril já tem a ‘época feita’, mas matematicamente ainda não confirmou a permanência. Na época passada, por exemplo, o Rio Ave desceu com 35 pontos, o número mais alto de sempre de um despromovido. Assim, com uma vitória hoje, os canarinhos confirmam a continuidade na Liga Bwin. Raúl Silva espera um jogo difícil e, por isso, pediu ajuda: “Nos últimos jogos tivemos um apoio muito bom e esperamos voltar a contar com os adeptos para todos conseguirmos atingir um resultado positivo.”

Já o Vizela vai apresentar-se com algumas dúvidas, uma vez que Koffi e Raphael Guzzo estão recuperados de lesão, mas poderão começar no banco. Álvaro Pacheco acredita que a equipa vai conseguir quebrar o ciclo de sete jogos sem vencer.