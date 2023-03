Afinar estratégia de reação

O Estoril realiza esta manhã uma última sessão de trabalho no campo de treinos da Adroana, momento que Ricardo Soares irá aproveitar para afinar a estratégia, depois da estreia menos feliz (derrota por 3-0 com o Vizela). De tarde, a comitiva canarinha viaja para o norte do país, onde vai pernoitar antes do duelo com o FC Porto. Lucas Áfrico (lesionado) e Joãozinho (suspenso) são baixas certas.