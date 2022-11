Alejandro Marqués foi a surpresa no onze do Estoril na estreia na Allianz Cup, na visita ao Tondela (0-0) e deve continuar a titular amanhã, no terreno do Ac. Viseu. A equipa técnica pretende dar minutos de competição ao avançado espanhol que esteve mais de um mês parado por lesão, encontrando-se agora a ganhar ritmo.