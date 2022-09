Alejandro Marqués está reintegrado

O regresso de Alejandro Marqués ao relvado foi a grande novidade do treino do Estoril, o primeiro após as folgas semanais. O ponta de lança hispano-venezuelano lesionou-se –sofreu um toque num pé – na véspera da 1ª jornada e desde então esteve em tratamento. Agora corre para ser opção, até porque entretanto ficou com mais concorrência no plantel devido à contratação de ‘El toro’ Erison.

Quem deve falhar as próximas jornadas é João Carlos, depois da lesão muscular que o obrigou a abandonar o relvado no jogo com o Sporting. O ponta de lança foi ontem reavaliado no departamento médico, mas o tempo de paragem só será hoje revelado pela SAD.

Entretanto, o guardião Thiago rescindiu e já deixou o clube. Dani Figueira, Pedro Silva e Jota são as opções para a baliza.