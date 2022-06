Almería 'ataca' André Franco

André Franco é um dos ativos mais valiosos do plantel do Estoril e dos que mais se valorizou na época passada, pelo que se vão sucedendo manifestações de interesse na sua contratação. Agora, de Espanha. Segundo o diário desportivo 'As', o criativo de 24 anos dos canarinhos, melhor marcador da equipa de Bruno Pinheiro, com 11 golos, está no topo das intenções do Almería, que subiu esta época ao principal escalão do futebol espanhol e estará em vias de apresentar uma proposta pelo jogador. Segundo a mesma publicação, também o Celta de Vigo estará interessado. André Franco tem uma cláusula de rescisão de 10 M€ e já foi apontado à Turquia.