A presença do médio Titouan Thomas, que na última época esteve cedido aos holandeses do Den Haag, foi a principal novidade no treino do Estoril, o primeiro da temporada e também o de estreia do técnico Álvaro Pacheco. Assim, os únicos ausentes foram o central Bernardo Vital, que vai férias depois de ter estado no Europeu de sub-21, e o médio Léa-Siliki, autorizado a voltar mais tarde.