Álvaro Pacheco vai ser treinador do Estoril, confirmando-se a notícia quedeu a 1 de junho. Segundo apurámos, o técnico chegou a acordo com a SAD faltando apenas acertar alguns pormenores para assinarem o contrato.As duas partes já estavam em contacto desde que surgiu a possibilidade de Ricardo Soares sair, o que se confirmou com o anterior técnico a acionar a cláusula que lhe permitia deixar o cargo se recebesse um convite irrecusável.Depois da saída de Soares para os chineses do Beijing Guoan as duas partes voltaram aos contactos e chegaram a acordo, preparando-se já Álvaro Pacheco para participar na construção do novo plantel.