André Franco: «Ainda estamos só na nona jornada...»

André Franco abriu o caminho para a vitória e foi peça fundamental para este triunfo do Estoril. No final da partida, já com o prémio de homem do jogo da Sport TV nas mãos, o médio optou por destacar o trabalho coletivo. "É um prémio para o grupo. Estamos muito felizes por ganhar depois de duas jornadas sem triunfos. É importante vencer aqui, num campo muito difícil", frisou o camisola 10, desvalorizando o 4º lugar que os canarinhos ocupam: "Ainda estamos só na nona jornada, são 34. O quarto lugar é muito bom, mas não estamos muito focados nisso."

Por sua vez, Willyan não conseguiu esconder a desilusão. "Só faltou o golo. Criámos muito, estivemos sempre em cima deles, mas não conseguimos marcar. Agora temos de levantar a cabeça, trabalhar e pensar no Sp. Braga", frisou.