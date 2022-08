André Franco diz adeus ao Estoril: «Deram-me a mão numa altura em que estava sem rumo»

View this post on Instagram A post shared by Andre´ Franco (@andrefranco10_)

Confirmado como reforço do FC Porto , André Franco deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida ao Estoril, o clube que representou nas últimas quatro temporadas. Na sua publicação, o médio enalteceu a aposta feita pelos canarinhos quando, assume, "estava sem rumo", e mostrou-se grato por tudo o que viveu no clube da Linha."Estoril, chegou a altura dos nossos caminhos se separarem! Deram-me a mão numa altura que estava sem rumo, acreditaram em mim e proporcionaram-me todas as condições para que me pudesse desenvolver enquanto atleta e homem. Hoje chegou o dia de voar, de dar um salto na minha carreira e de ir à conquista de novos objetivos. A toda a estrutura, a todas as equipas técnicas, ao departamento médico e roupeiro e aos adeptos o meu muito obrigado por tudo aquilo que vivemos nestes 4 anos!", escreveu o médio, numa publicação que já mereceu vários comentários, como os de João Basso, Nahuel Ferraresi ou Jovane Cabral.