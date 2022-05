André Franco sobre o futuro: «Fiz uma boa época no Estoril e claro que sou ambicioso»

André Franco assumiu esta quarta-feira estar bastante satisfeito com a época realizada pelo Estoril, depois de ter marcado o golo da vitória (1-0) sobre o Moreirense e igualado o recorde de Evandro (11 golos) como máximo goleador dos canarinhos na Liga neste século. Convidado do programa 'Futebol Total', do Canal 11, o jogador de 24 anos deixou ainda em aberto uma possível saída no final da época, sendo que tem contrato até ao verão de 2024.



"Sabia que era difícil fazer o que fiz, mas gosto de meter as expectativas altas e acho que cumpri os objectivos. No primeiro ano de 1.ª Liga, um contexto diferente do da 2.ª liga, joguei mais vezes e é uma grande época da minha parte. Tenho contrato com o Estoril, mas seria hipócrita dizer que fiz uma má temporada. Fiz uma boa época e claro que sou ambicioso. Se surgir [uma proposta], estou preparado", afirmou André Franco.



"Tenho contrato, se tiver de jogar mais, vou jogar. Se tiver de sair e for bom para mim e para o Estoril, sairei. Em janeiro tive uma proposta formal do estrangeiro, mas achei que não era o passo certo. Gosto de olhar para o desportivo e financeiro, mas achámos que sairia mais valorizado se ficasse mais seis meses no Estoril", acrescentou,



O médio lisboeta recordou ainda o período difícil que teve após terminar o contrato com o Sporting, em 2017, tendo ficado um ano sem jogar até aparecer o Estoril. Pelo meio até houve uma experiência nos Estados Unidos, mas assume que chegou a pensar desistir do sonho de tornar-se profissional.



"Chega uma altura em que pensamos que, se calhar, não vai dar. No último ano de júnior no Sporting não joguei muito, depois fiquei um ano sem jogar. Treinei seis meses no 1º Dezembro 6 meses, o meu empresário disse-me para esperar até janeiro, que ia aparecer algo, mas não apareceu. Pensei em desistire retomar os estudos. Acabar o 12º ano e fazer uma vida como a maioria das pessoas. Ainda fui para os Estados Unidos, um clube da USL, a 2ª divisão de lá. Treinei duas semanas, eles tiveram interesse mas depois ficaram sem espaço para extracomunitários. Voltei para Portugal, o Pedro Alves [n.d.r.: diretor desportivo do Estoril] lembrou-se que eu existia, ligou-me e foi assim que entrei no Estoril", conta o camisola 10 dos estorilistas, que assume ser um seguidor atento dos jogos das ligas espanhola e inglesa.