APAF apresenta queixa contra Bruno Pinheiro

A APAF apresentou queixa contra Bruno Pinheiro, na sequência das declarações do técnico do Estoril a propósito da arbitragem do encontro com o FC Porto. A participação foi já enviada ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Em causa estão as palavras de Bruno Pinheiro relativas à segunda parte da partida de sábado, na qual o técnico do Estoril diz ter sentido que o "campo inclinou um bocado". "Claramente que o lance do jogo era o 3-1 aos 75 minutos. Poderíamos ter dado a machadada final no FC Porto. Não tendo visto o lance, parece-me que a haver qualquer coisa é longe da bola e sem qualquer influência no golo. Fiquei desconfortável, pela informação que me chegou não me prece que seja toque suficiente para aquela queda. Fico com a sensação, sem querer ser deselegante, de que na 2.ª parte o campo inclinou um bocado. Senti que as faltas deixaram de haver", disse o técnico.Posteriormente, na sala de conferências de imprensa , o timoneiro dos canarinhos voltou a falar da arbitragem, voltando a visar o lance do golo anulado à sua equipa. "Se aquilo foi falta não estou aqui a fazer nada", atirou.