O Estoril garantiu a contratação de Arthur Gomes para o ataque, sabe Record. O extremo brasileiro, de 23 anos, representava o Atlético Goianiense por empréstimo do Santos mas desvinculou-se do emblema de São Paulo para assinar pelo Estoril. O Santos fica, no entanto, com 50 por cento dos direitos económicos do jogador.





O jogador é esperado em Lisboa esta terça-feira para assinar com os canarinhos um contrato válido para as próximas três temporadas.