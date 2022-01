Arthur: «Mesmo com as adversidades pudemos oferecer um bom jogo»

O Estoril chegou ao intervalo do jogo com o FC Porto a vencer por 2-0, mas acabou derrotado por 3-2. No final do encontro, Arthur sublinhou as "adversidades" que os canarinhos passaram durante a semana, com os vários casos de covid-19."Foi um jogo muito difícil, já sabíamos que iríamos defrontar uma grande equipa, ainda mais com as adversidades que tivemos durante a semana, pelos casos que tivemos, mas saímos daqui muito orgulhosos da equipa, sabendo que demos o nosso melhor e mesmo com as adversidades pudemos oferecer um bom jogo aos nossos adeptos, a nós mesmos e à equipa técnica. Vamos continuar a trabalhar forte, porque este jogo não foi fácil, mas mostrámos o nosso valor e vamos continuar assim para defrontar as grandes equipas e conquistarmos pontos importantes", afirmou à Sport TV.E prosseguiu: "A forma como jogámos neste jogo, frente a uma grande equipa, é motivo de muito orgulho para todos, ainda para mais com as adversidades, vamos continuar a trabalhar forte, ouvir o que o míster pode passar para nós. Fizemos uma grande primeira parte, sabíamos que a segunda parte seria muito difícil, demos o nosso máximo, mas infelizmente não conseguimos sair com a vitória".