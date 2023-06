E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica não vai acionar a opção de compra de Gilson Tavares. O avançado, de 21 anos, mudou-se para o Seixal em janeiro por empréstimo do Estoril e no acordo constava a possibilidade de as águias adquirirem o seu passe mediante o pagamento de 2,5 milhões de euros.





No entanto, após 16 jogos, 3 golos e 2 assistências pela equipa B, os encarnados decidiram não avançar com a compra de Gilson, mas, ainda assim, não está descartada a possibilidade de renovarem a cedência por mais uma temporada.